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Факти / Україна

Погода в Україні на 31 травня (КАРТА)

Сьогодні в Україні практично по всій території пройдуть дощі з грозами.

Погода

31 травня дощі з грозами охоплять практично всю територію України, сухо буде тільки на сході та в кількох південних областях.

Температура повітря там вдень 30-32 градуси, вночі 15-19 градусів.

На заході вдень 20-23 градуси, вночі 11-14 градусів.

На півночі країни 25-27 градусів вдень, вночі 15-17 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме, вдень 25-27 градусів, вночі 15-17 градусів.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 31 травня

До речі, раніше ми писали, яким буде літо 2019.

Джерело: Укргідрометцентр

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