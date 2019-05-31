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Факти / Україна

Програму МВФ можуть доповнити новими вимогами – Гройсман

Програма співпраці України з МВФ може бути доповнена новими вимогами.

Програму МВФ можуть доповнити новими вимогами – Гройсман

Україна не має іншої альтернативи, крім того, як продовжувати співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

Як зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, МВФ готовий співпрацювати з Україною.

Однак, на його думку, програма буде доповнена серйозними питаннями для реалізації Україною.

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Володимир Гройсман також зазначив, що Україна повинна продовжувати співпрацювати з МВФ. Інакше подолати виклики, які стоять перед країною, буде неможливо.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала проти відставки Володимира Гройсмана.

Фото: Урядовий портал

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