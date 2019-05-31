Українця підозрюють у недбальстві, через яке затонув катер із туристами у Будапешті.
Українця, який був капітаном затонулого у Будапешті круїзного судна, заарештували в якості підозрюваного.
Повідомляється, що мова йде про 64-річного українського громадянина Юрія С. з Одеси.
Його підозрюють у недбальстві під час руху на воді, що призвело до масових жертв.
Докази цього виявило розслідування, повідомила угорська поліція.
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Як повідомлялося, у Будапешті прогулянковий катер з туристами врізався в інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.
Джерело: Європейська правда
Фото: 444
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