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Факти / Україна

Українського капітана затонулого у Будапешті судна заарештували

Українця підозрюють у недбальстві, через яке затонув катер із туристами у Будапешті.

Українського капітана затонулого у Будапешті судна заарештували

Українця, який був капітаном затонулого у Будапешті круїзного судна, заарештували в якості підозрюваного.

Повідомляється, що мова йде про 64-річного українського громадянина Юрія С. з Одеси.

Його підозрюють у недбальстві під час руху на воді, що призвело до масових жертв.

Докази цього виявило розслідування, повідомила угорська поліція.

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Як повідомлялося, у Будапешті прогулянковий катер з туристами врізався в інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.

Джерело: Європейська правда

Фото: 444

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