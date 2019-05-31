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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує закріпити спецдільниці на Донбасі у законі про вибори

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону про вибори народних депутатів України щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Зеленський пропонує закріпити спецдільниці на Донбасі у законі про вибори

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно законодавчо закріпити можливість для  окремих категорій військовослужбовців вільно обирати народних депутатів на рівні з іншими громадянами.

У законопроекті запропоновано закріпити положення щодо можливості утворення у виняткових випадках спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових, які виконують завдання за призначенням поза межами місць постійної дислокації.

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Відповідні зміни стосуватимуться тих військових, які виконують завдання за призначенням у Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів України.

Джерело: Адміністрація Президента

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