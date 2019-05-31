Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону про вибори народних депутатів України щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно законодавчо закріпити можливість для окремих категорій військовослужбовців вільно обирати народних депутатів на рівні з іншими громадянами.

У законопроекті запропоновано закріпити положення щодо можливості утворення у виняткових випадках спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових, які виконують завдання за призначенням поза межами місць постійної дислокації.

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Відповідні зміни стосуватимуться тих військових, які виконують завдання за призначенням у Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів України.