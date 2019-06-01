22 червня о 10.00 у Києві на території Stereo Plaza відбудеться Форум розвитку малого та середнього підприємництва.

Форум розвитку малого та середнього підприємництва пройде у Києві 22 червня. Початок о 10.00, місце проведення – Stereo Plaza.

Форум збере 1200 підприємців з усієї України, на якому виступлять 16 спікерів.

Мета форуму – зібрати представників малого та середнього бізнесу України, які створюють власну продукцію та сервіси та працюють на внутрішній або на зовнішній ринок і позиціонують себе як українські компанії, щоб обговорити тренди розвитку підприємництва, свіжі підприємницькі кейси, поділитися знаннями про сучасні та дієві бізнес-інструменти у сфері маркетингу, масштабування бізнесу та інвестицій.

Три дискусійні панелі:

Розвиток. Як масштабувати бізнес?

Інвестиції. Як залучити гроші?

Маркетинг. Як зробити продукт цікавим та бажаним для споживача?

Організаторами форуму виступили Школа малого і середнього підприємництва та Київський міжнародний економічний форум.

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Недивлячись на те, що Форум розвитку малого та середнього підприємництва відбудеться в Україні вперше, на ньому виступить багато цікавих спікерів, які є професіоналами у сфері бізнесу.

Спікери Форуму МСП:

Аліна Адамс – засновниця та СЕО Artveoli, американської біотехнологічної стартап-компанії, яка створює розумні рішення з очищення повітря у приміщеннях.

Катерина Возіанова – засновниця бренду одягу ручної роботі Indposhiv Bespoke House.

Наталія Єремєєва – засновниця та генеральний директор компанії Stekloplast, найбільшого в Україні виробника вікон.

Ігор Карпець – Head of Sales в Grammarly, заснованого в Києві стартапу, що отримав рекордні $110 млн. іноземних інвестицій

Рік Расмуссен – профессор університета Berkeley, очільник команди наставників Європейської академії інновацій, керуючий директор компанії Concordia Ventures.

Лідія Пащук – керівник Школи малого та середнього підприємництва з 10-річним досвідом роботи у Всесвітньому банку, а також міжнародних та вітчизняних компаніях в якості маркетолога і менеджера проектів, що беруть участь у розробці та реалізації проектів по реструктуризації підприємств, реорганізації бізнесу.

Даша Зарівна (модератор) – засновник бізнес-медіа Vector, керівник комунікаційного агентства Vector PR, а також власниця благодійних аукціонів Charitum.

Влад Ноздрачов – екс-партнер компанії Fedoriv,засновник і керівник компанії «Суперлюди», керуючий партнер Школи малого та середнього підприємництва.

Наталя Морозова – СЕО Havas Group Україна, визнаний професіонал у сфері маркетингових комунікацій з досвідом більш 12 років. Також Наталя очолює Правління Міжнародної Асоціації Маркетингових Інститутів (МАМІ) та є членом наглядової ради Всеукраїнської Рекламної Коаліції (ВРК).

Олексій Долгіх – керуючий партнер Boyden Global Executive Search, один з найавторитетніших експертів в питаннях підбору персоналу в Україні та країнах СНД.

Костянтин Євтушенко – CEO, UNIT Holdings, інвестиційний банкір, власник інвестиційної групи Merit Investment Group, спеціаліст у галузі альтернативної енергетики.

Руслан Співак – директор корпоративного бізнесу Райффайзен Банк Аваль (Україна), автор книг і численних статей з економіки, опублікованих в українських та міжнародних джерелах.

Сергій Васьков – керуючий партнер лізингової компанії ЕСКА Капітал.

Федір Дроздовський – співвласник компаніЇ СвітДонатс, що спеціалізується на виробництві донатів, маффінів і берлінерів, засновник бренда дитячих ювелірних прикрасUMa & UMi, співзасновник Golden Silver (виробництво ювелірних прикрас), акціонер ThinkGlobal (альтернативна загальноосвітня школа), управляючий партнер MEGOGO corp, член CEO Club Ukraine.

Роман Рибальченко – засновник маркетингового агентства Roman.ua з понад 12-річним досвідом в інтернет-маркетингу. Один з трьох сертифікованих консультантів з Google Adwords в Україні. Google Analytics Individual Qualified. MailChimp Expert.

Олександр Висоцький – власник компанії Visotsky Consulting, яка працює в Україні, країнах СНД, США та на Тайвані.

Хедлайнер Форуму розвитку малого та середнього підприємництва стане український підприємець, засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький.

Квитки можна придбати за посиланням.

До речі, раніше ми писали, яким буде курс долара, чи погіршиться економічна ситуація в Україні до кінця року та чи можливий дефолт.