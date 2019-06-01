До кінця доби 1 червня синоптики прогнозують погіршення погодних умов у п’яти областях.
Штормове попередження до кінця дня зберігається у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях – грози, місцями град та шквали до 15-20 м/с.
У неділю, 2 червня, у центрі, на півночі, а також Харківській області місцями грози.
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А на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині – подекуди град та шквали 15-20 м/с.
До слова, Факти ICTV писали, які сюрпризи приготувала погода на літо 2019 року.
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