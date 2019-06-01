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Факти / Україна

Грози, град та шквали: де чекати негоду

До кінця доби 1 червня синоптики прогнозують погіршення погодних умов у п’яти областях.

Погода

Штормове попередження до кінця дня зберігається у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях – грози, місцями град та шквали до 15-20 м/с.

У неділю, 2 червня, у центрі, на півночі, а також Харківській області місцями грози.

Читайте: Потоп на Прикарпатті: пошкоджено два мости, тисячі будинків у воді

А на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині – подекуди град та шквали 15-20 м/с.

До слова, Факти ICTV писали, які сюрпризи приготувала погода на літо 2019 року.

Джерело: ДСНС

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