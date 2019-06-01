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Кулебу поновили на посаді дитячого омбудсмена – указ

У День захисту дітей президент Володимир Зеленський призначив Миколу Кулебу уповноваженим з прав дитини.

Зеленський Кулеба

Володимир Зеленський 1 червня підписав указ №348/2019, яким поновив Миколу Кулебу на посаді уповноваженого президента України з прав дитини.

Микола Кулеба цю посаду обіймав з грудня 2014 року, а 19 травня його звільнив п’ятий президент Петро Порошенко.

З вересня 2006 року по грудень 2014-го Кулеба був начальником Служби у справах дітей КМДА.

Читайте: День захисту дітей 2019: куди піти у Києві

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали історію Міжнародного дня захисту дітей.

Фото: Микола Кулеба

Джерело: Адміністрація Президента

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