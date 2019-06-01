Переговори Тристоронньої контактної групи у Мінську мають відновитися 5 червня.
Переговори Тристоронньої контактної групи у Мінську відновляться після призначення нового президента України.
Нова зустріч щодо питання врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 5 червня, анонсував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
За його словами, українці побачать нових переговірників від Києва, яких призначить глава держави Володимир Зеленський, наступного тижня.
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– Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон обговорили з президентом РФ Володимиром Путіним втілення Мінських домовленостей у зв’язку зі зміною влади в Україні.