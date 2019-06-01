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Факти / Україна

Підтримка Україна і агресія РФ: про що говорили Помпео і Меркель

Держсекретар США Майкл Помпео обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтримку України і протидію агресії Росії.

Меркель Помпео

Зустріч Майкла Помпео та Ангели Меркель відбулася 31 травня.

За словами речниці Держдепу США Морган Ортагус, вони зустрілися, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, зокрема підтримку України і протидію російській агресії.

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Держсекретар США та канцлер ФРН також говорили про ситуацію  в Ірані та Афганістані.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель. Вони обговорили розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу та нормандський формат.

Джерело: Morgan Ortagus‏

Фото: Ангела Меркель

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