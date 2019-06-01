Держсекретар США Майкл Помпео обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель підтримку України і протидію агресії Росії.

Зустріч Майкла Помпео та Ангели Меркель відбулася 31 травня.

За словами речниці Держдепу США Морган Ортагус, вони зустрілися, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, зокрема підтримку України і протидію російській агресії.

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Держсекретар США та канцлер ФРН також говорили про ситуацію в Ірані та Афганістані.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель. Вони обговорили розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу та нормандський формат.

Джерело: Morgan Ortagus‏

Фото: Ангела Меркель