Володимир Зеленський разом із сім’єю привітали українців з Міжнародним днем захисту дітей.

У Міжнародний день захисту дітей Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом зробити Україну країною, якою зможуть пишатися майбутні покоління.

Також президент України порадив “ставати іноді дитиною, щоб краще розуміти дітей”. До слова, глава держави показав приклад, намалювавши у себе на обличчі маску Супермена.









“Супермен” Зеленський провів фотосет із сім’єю і показав собак / 2 фотографии

У такому вигляді Зеленський провів міні-фотосесію зі своєю сім’єю – сином Кирилом, донькою Олександрою та першої леді Оленою.

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Відзначимо, що до цього фотографії свого 8-річного сина президент не публікував.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали історію Міжнародного дня захисту дітей.

Фото: Володимир Зеленський