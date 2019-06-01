МЗС України звернулося до всіх міністрів закордонних справ країн-партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу у Гамбурзі.

Глава МЗС Павло Клімкін надіслав звернення колегам із країн-партнерів з проханням тиснути на Росію для виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

– Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації, – наголосив дипломат.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.

Джерело: Pavlo Klimkin