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Факти / Україна

Звільнення моряків: Україна просить партнерів тиснути на РФ

МЗС України звернулося до всіх міністрів закордонних справ країн-партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу у Гамбурзі.

Клімкін

Глава МЗС Павло Клімкін надіслав звернення колегам із країн-партнерів з проханням тиснути на Росію для виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

– Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації, – наголосив дипломат.

Читайте: РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів у 2018 році.

Джерело: Pavlo Klimkin

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