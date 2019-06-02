У анексованому Криму російські військово-космічні сили провели навчання та показові виступи.
У анексованому Криму пройшли російські військові навчання за участю десятків бойових вертольотів і літаків.
Над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій.
– Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. В якості мішеней використовувалися макети літаків і об’єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру, – пишуть ЗМІ.
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До речі, у Хорватії, Угорщині та Словенії європейське командування Збройних сил США (USEUCOM) розпочало серію військових навчань для підтримки стабільності в Європі і стримування російської агресії.
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