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Факти / Україна

Били по літаках та інфраструктурі: російські окупанти провели навчання у Криму

У анексованому Криму російські військово-космічні сили провели навчання та показові виступи.

Били по літаках та інфраструктурі: російські окупанти провели навчання у Криму

У анексованому Криму пройшли російські військові навчання за участю десятків бойових вертольотів і літаків.

Над Феодосією окупанти розіграли навчальний бій.

– Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях. В якості мішеней використовувалися макети літаків і об’єкти, що імітують позиції сухопутних військ і наземну інфраструктуру, – пишуть ЗМІ.

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До речі, у Хорватії, Угорщині та Словенії європейське командування Збройних сил США (USEUCOM) розпочало серію військових навчань для підтримки стабільності в Європі і стримування російської агресії.

Джерело: Крим. Реалії

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