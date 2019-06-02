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Факти / Україна / Політика

Глава МЗС Франції відвідав Чорнобиль

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в рамках свого візиту до України 1 червня відвідав Чорнобиль і оглянув новий саркофаг.

Глава МЗС Франції відвідав Чорнобиль

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон разом з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідали зону відчуження в Чорнобилі.

– Міністр Жан-Ів Ле Дріан відвідав Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії Groupe Bouygues і VINCI, – написала Дюмон.

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Нагадаємо, Чорнобиль посів першу сходинку в рейтингу найкращих серіалів.

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