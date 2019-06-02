На Донбасі бойовики обстріляли село Веселе, у результаті чого поранення отримав мирний житель.

У Донецькій області окупанти обстріляли будинки мирних жителів у селі Веселе.

Були знищені північна і східна сторони азбестового даху гаража у дворі одноповерхового будинку по провулку Вільному, 49. Там були помічені сліди горіння і воронка діаметром близько 15 см. Біля гаража знайшли і залишки снаряда.

Чоловік постраждав у результаті вибуху, який стався у дворі його будинку. Спостерігачі ОБСЄ стверджують, що у дворі розірвалася ракета протитанкового ракетного комплексу (9М113 Конкурс), випущена із західного напрямку.

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До речі, 27 травня в окупованій Горлівці Донецької області внаслідок вибуху снаряда постраждала 70-річна жінка і п’ятирічна дівчинка.

Джерело: ООС