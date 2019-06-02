Двох підозрюваних у пораненні 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому затримали і допитують.
Двох поліцейських, яких підозрюють у важкому пораненні дитини у Переяслав-Хмельницькому, затримали.
Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.
За його словами, правоохоронці під час скоєння злочину були не на службі та не мали табельної зброї. Також повідомляється, що підозрювані перебували у стані алкогольного сп’яніння.
У Нацполіції обіцяють усі зібрані докази та свідчення передати у Державне бюро розслідувань.
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Наразі дитину транспортували до Києва, де за її життя борються найкращі лікарі держави, повідомив Князєв.
Як повідомлялося, у Переяслав-Хмельницькому 5-річний хлопчик отримав поранення у голову. Вдома у підозрюваних у скоєнні злочину поліцейських вилучено зброю та патрони.