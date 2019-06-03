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Факти / Україна / Політика

100 днів президентства: Зеленський проведе велику прес-конференцію

Володимир Зеленський через 100 днів свого президентства проведе велику прес-конференцію.

Зеленський дасть велику прес-конференцію

Президент Володимир Зеленський відзвітує про перші результати своєї роботи на прес-конференції, яка відбудеться приблизно через 100 днів.

– Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Тому що вже будуть напрацьовані якісь певні результати, – розповіла на брифінгу прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Читайте: Про що говоритиме Зеленський під час візиту в Брюссель

Раніше Юлія Мендель заявила, що під час візиту в Брюссель 4 червня Володимир Зеленський підтвердить курс України в ЄС і НАТО.

Джерело: УНІАН

Фото: Адміністрація Президента

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