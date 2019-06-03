Володимир Зеленський через 100 днів свого президентства проведе велику прес-конференцію.

Президент Володимир Зеленський відзвітує про перші результати своєї роботи на прес-конференції, яка відбудеться приблизно через 100 днів.

– Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Тому що вже будуть напрацьовані якісь певні результати, – розповіла на брифінгу прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

Читайте: Про що говоритиме Зеленський під час візиту в Брюссель

Раніше Юлія Мендель заявила, що під час візиту в Брюссель 4 червня Володимир Зеленський підтвердить курс України в ЄС і НАТО.