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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара в Україні призупинив зростання

Курс гривні до долара в Україні закріпився на дві копійки порівняно з попереднім робочим днем.

Курс долара в Україні призупинив зростання

Курс долара в Україні призупинив зростання після вихідних.

Згідно з новим курсом гривні Національного банку України, 3 червня один долар коштуватиме 26,8546 грн. Це на дві копійки дешевше, ніж у п’ятницю, 31 травня.

На стільки ж порівняно з попереднім робочим днем подорожчав євро – 29,9456грн/євро (31 травня – 29,9199 грн).

Нагадаємо, за останні два робочі дні гривня втратила майже 50 копійок щодо курсу долара.

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До слова, експерти прогнозували, що у червні курс долара повільно ростиме. За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, здешевлення української гривні може бути зумовлено сезонністю, тиском негативної інформації чи, наприклад, виходом іноземців з українського ринку.

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