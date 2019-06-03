Національний банк України заявив, що причиною зниження курсу гривні у травні стали торговельна війна між США і Китаєм та політична невизначеність в країні.

В НБУ заявили, що причиною падінні гривні, яке спостерігалося наприкінці травня, стали загострення торговельних відносин між США і Китаєм, а також політична невизначеність в Україні.

Оскільки економіки Китаю і США є найбільшими у світі, то загострення відносин між цими країнами впливає на країни, що розвиваються.

– Ключовою подією травня 2019 року стала ескалація торговельного конфлікту між США та Китаєм. Це суттєво вплинуло на світові фінансові та товарні ринки, хоча кон’юнктуру останніх значною мірою визначали фактори пропозиції, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Дефолт та курс долара: як політика впливає на економічну ситуацію в Україні

В НБУ також прогнозували, що призупинення співпраці з МВФ призведе до того, що курс гривні знизиться і скоротяться обсяги золотовалютних резервів.

До слова, 3 червня гривня призупинила падіння, яке спостерігалося протягом минулого тижня.