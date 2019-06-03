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Факти / Україна

Погода в Україні на 3 червня (КАРТА)

Сьогодні по всій території України, крім північних областей, пройдуть дощі з грозами.

Погода

3 червня вночі у східних та південних областях, вдень в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями короткочасні дощі, грози.

В окремих районах півдня та сходу град і шквали 15-20 м/с.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 3 червня

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, в південній частині 17-22°; вдень 25-30°, на Прикарпатті 19-24°.

У Києві сонячно там без опадів. Температура повітря 27-29°.

До речі, раніше ми писали, яким буде літо 2019.

Джерело: Укргідрометцентр

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