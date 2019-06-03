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Факти / Україна

Смерть 5-річного хлопчика під Києвом: поліцейських судитимуть за іншою статтею

У зв’язку з тим, що 5-річний хлопчик після поранення поліцейськими помер, справу перекваліфікували на ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Смерть 5-річного хлопчика під Києвом: поліцейських судитимуть за іншою статтею

Після смерті 5-річного хлопчика у лікарні Київська обласна прокуратура змінює підозру з перекваліфікацією вчиненого поліцейськими злочину на ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Завтра о 9.00 у Голосіївському райсуді  підозри будуть вручені двом поліцейським.Їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

– Сьогодні ж підписав листа на ім‘я Міністра ВС з вимогою зняти відповідального за п’яне дикунство керівника Райвідділу поліції, – написав генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

Читайте: Були п’яні, розважалися: подробиці поранення поліцейськими 5-річного хлопчика

Нагадаємо, що 31 травня у Переяславі-Хмельницькому двоє патрульних поранили 5-річну дитину, а сьогодні хлопчик помер у столичній лікарні. Він так і не прийшов до тями, після перенесеної операції.

Джерело: Юрій Луценко

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