Святослав Вакарчук в ефірі Свободи слова на ICTV висловився проти зміни формату переговорів з Росією.

– Я вважаю, що розмовляти потрібно завжди, розмови, обмін позиціями потрібен, тому що без цього нічого не буде рухатися з місця. Але дипломатичні переговори потрібно продовжувати у цивілізованому форматі. Ми не можемо раптом відкинути всі зусилля, які проводила Франція та Німеччина і сказати, що це все не працює, давайте починати спочатку. Це небезпечна пастка, у яку Україну намагаються втягнути.

Я б не радив цього робити. Обмін позиціями – так, телефоні розмови – так, але зміна офіційного переговорного формату – ні, – заявив Вакарчук.