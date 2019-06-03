PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Вакарчук назвав дві причини, чому не можна міняти формат переговорів з Росією

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук упевнений, що формат переговорів з Росією змінювати не варто.

Вакарчук назвав дві причини, чому не можна міняти формат переговорів з Росією

Святослав Вакарчук в ефірі Свободи слова на ICTV висловився проти зміни формату переговорів з Росією.

– Я вважаю, що розмовляти потрібно завжди, розмови, обмін позиціями потрібен, тому що без цього нічого не буде рухатися з місця. Але дипломатичні переговори потрібно продовжувати у цивілізованому форматі. Ми не можемо раптом відкинути всі зусилля, які проводила Франція та Німеччина і сказати, що це все не працює, давайте починати спочатку. Це небезпечна пастка, у яку Україну намагаються втягнути.

Я б не радив цього робити. Обмін позиціями – так, телефоні розмови – так, але зміна офіційного переговорного формату – ні, – заявив Вакарчук.

На думку лідера партії Голос, нормандський і мінський формати важливі з двох причин. По-перше, вони дозволяють вести відкриті переговори, по-друге, до них прив’язані санкції.

– Росія лише чекає, що Україна вийде з цього процесу і санкції будуть скасовані, а вони є важливим фактором тиску, – каже він.

Читайте: Партія Голос: хто входить до команди Вакарчука

До речі, Вакарчук в ефірі Свободи слова заявив, що війну на Донбасі не можливо закінчити за один день.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вакарчук закликав ухвалити закон, який регулює відносини з РФ
В України з’явився шанс на переговорах у Мінську – Гордон
Війну на Донбасі неможливо закінчити за один день – Вакарчук
Кучма повертається у ТКГ: чому та який його внесок у Мінський процес
Переговори у Мінську: Кучма пояснив, чому повернувся
Зеленський про Мінськ 5 червня: Територією торгувати ніхто не збирається
Кучма очолив делегацію України у Тристоронній контактній групі
Переговори у Мінську: Клімкін анонсував дату і нову команду
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка