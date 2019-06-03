Лідер партії Голос Святослав Вакарчук упевнений, що формат переговорів з Росією змінювати не варто.
Святослав Вакарчук в ефірі Свободи слова на ICTV висловився проти зміни формату переговорів з Росією.
– Я вважаю, що розмовляти потрібно завжди, розмови, обмін позиціями потрібен, тому що без цього нічого не буде рухатися з місця. Але дипломатичні переговори потрібно продовжувати у цивілізованому форматі. Ми не можемо раптом відкинути всі зусилля, які проводила Франція та Німеччина і сказати, що це все не працює, давайте починати спочатку. Це небезпечна пастка, у яку Україну намагаються втягнути.
Я б не радив цього робити. Обмін позиціями – так, телефоні розмови – так, але зміна офіційного переговорного формату – ні, – заявив Вакарчук.
На думку лідера партії Голос, нормандський і мінський формати важливі з двох причин. По-перше, вони дозволяють вести відкриті переговори, по-друге, до них прив’язані санкції.
– Росія лише чекає, що Україна вийде з цього процесу і санкції будуть скасовані, а вони є важливим фактором тиску, – каже він.
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До речі, Вакарчук в ефірі Свободи слова заявив, що війну на Донбасі не можливо закінчити за один день.