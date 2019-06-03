Лідер партії Голос Святослав Вакарчук в ефірі Свободи слова заявив, що війну на Донбасі не можливо закінчити за один день.

Святослав Вакарчук упевнений, що війну на Донбасі не закінчити за один день.

– Той політик, який скаже, що знає, як закінчити війну за один день або бреше, або лукавить, оскільки ключ від миру знаходиться в одних руках, він знаходиться у Кремлі. Вони за один день можуть своїм рішенням деокупувати нашу територію, дати контроль над кордоном, якщо тільки вони захочуть. Але оскільки такої політичної волі немає, то все, що нам залишається робити, це ставати сильнішими кожного дня, – заявив Вакарчук в ефірі Свободи слова.

А мінський та нормандський формати, на думку лідера партії Голос, були створені, щоб Україна виграла час.

– Цей час нам потрібен для того, аби ми стали сильнішими, щоб армія стала сильнішою, щоб країна всередені стала успішніше. Тому я вважаю, що місія цих форматів є не у закінченні війни, а у тому, що це дає нам шанс виграти час, – додав він.

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До речі, раніше ми писали, хто входить у партію Голос, лідером якої є Святослав Вакарчук.