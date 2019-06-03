Екологічні витрати підприємств ГМК складають близько 40% від загального рівня по країні.

Витрати на охорону навколишнього середовища в 2017-2018 роках підприємств з видобутку залізних руд зросли на 30,3%, до 7,3 млрд грн, а підприємств металургії – на 25,5%, до 5,9 млрд грн.

При цьому питома вага цих галузей у витратах на охорону навколишнього середовища по Україні загалом в 2017-2018 роках виросла з 17,7% до 21,4% і з 15% до 17,35% відповідно.

Зростання видатків на охорону довкілля підприємств ГМК у 2018 році випереджало динаміку виробництва, оскільки зазвичай вони зростають у певній залежності від збільшення виробничих показників, а вони, на жаль, минулого року не були вражаючими.

У 2018 році металургійні підприємства України збільшили випуск чавуну на 2%, до 20,5 млн т, і прокату на 0,2%, до 18,3 млн т.

У той же час обсяги виробництва сталі скоротилися на 1,5%, до 21,1 млн т, порівняно з 2017 роком, а випуск залізорудного концентрату впав на 0,3%, до 60,3 млн т.

Загалом капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища в 2018 році на підприємствах з видобутку металевих руд склали 1,7 млрд грн (15,3% від загального обсягу по країні), а в металургії – 2,8 млрд грн (25,2%).

У структурі капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища підприємств металургії у 2018 році переважали заходи з охорони атмосферного повітря і проблеми зміни клімату – 2,3 млрд грн, поводження з відходами – 295,6 млн грн і очищення стічних вод – 179,7 млн ​​грн.

У свою чергу екологічні заходи підприємств з видобування залізної руди містили:

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 1 млрд грн ;

; очистку стічних вод – 267,6 млн грн ;

; поводження з відходами – 281,9 млн грн.

Найвищі витрати на охорону навколишнього середовища у 2018 році були в таких регіонах: Дніпропетровській (9,5 млрд грн), Донецькій (3,7 млрд грн), Запорізькій (3,5 млрд грн), Київській (2,5 млрд грн) і Полтавській (1,7 млрд грн) областях, а також у Києві (4,6 млрд грн).

До речі, раніше ми писали, що на думку АМКР, збільшення екоподатку не завжди покращує екологію в промислових містах.