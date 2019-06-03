Стан 5-річного хлопчика, якого поранили, коли він гуляв біля дому у Переяславі-Хмельницькому, стабільно тяжкий.

У прокуратурі Київської області повідомили, що двом патрульним Переяслав-Хмельницького Київської області повідомлено про підозру у пораненні 5-річного хлопчика.

– Лікарі кажуть, що травма не сумісна з життям, але ми сподіваємося, що він викарабкається, — вірить бабуся пораненого.

2 червня у Переяславі до рідних хлопчика приходили родичі поліцейських, які стріляли.

– Черепна коробка повністю роздроблена. Куля побила всю черепну коробку і застрягла у мозку. Її не можуть дістати і вона, ймовірно, там так і залишиться, – зазначила жінка.

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– Приходили мати і сестра одного з них і казали, що вони його не виправдовують. Вони передали 10 тис. грн допомоги, співчували, але номера вони не брали і нам не дзвонили.

Дружина або сестра іншого теж приходила і 6 тис. перерахувала. Часто люди захищають винних, але у нашому випадку. Ніхто їх не виправдовує, — розповіла бабуся Олександра Тлявова.