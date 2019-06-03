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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив Веніславського своїм представником у КСУ

Федора Веніславського призначено представником президента у Конституційному суді України.

Федір Веніславський

Президент Володимир Зеленський 3 червня підписав указ №351/2019, яким призначив Федора Веніславського своїм представником у КСУ.

Федору Веніславському 50 років. Він є є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Очолював Харківську громадську Люстраційний палату. Балотувався у Верховну Раду як самовисуванець.

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Нагадаємо, Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника головного слідчого управління СБУ.

Фото: Федір Веніславський

Джерело: Адміністрація Президента

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