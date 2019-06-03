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Зеленський вперше зустрінеться з Дудою – дата

Під час візиту до Брюсселю президент України Володимир Зеленський вперше зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Анджей Дуда

Зустріч президентів України та Польщі – Володимира Зеленського та Анджея Дуди – відбудеться 4 червня у Брюсселі в резиденції постійного представника Польщі при ЄС.

– Це буде перша зустріч президентів Польщі та України у новій персональній конфігурації… Польща хоче бути адвокатом європейського шляху України, – розповів на брифінгу голова Кабінету президента Кшиштоф Щерський.

Читайте: Про що говоритиме Зеленський під час візиту у Брюссель

Раніше Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Фото: Andrzej Duda

Джерело: Польське радіо

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