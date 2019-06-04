5-річного хлопчика, у Переяслав-Хмельницькому Київської області, могла застрелити інша дитина, а саме син одного з фігурантів кримінальної справи.

Смерть 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому могла настати у результаті пострілу іншої дитини – сина одного з поліцейських. Нібито батько давав своєму синові зброю для стрільби.

– Власник приміщення мав при собі зброю. Це була його зброя. Дитина також користувалася зброєю і стріляля, – повідомив адвокат сім’ї загиблого 5-річного Кирила Олександр Щербина.

Також розглядається версія, що на місці злочину могло бути більше, ніж двоє підозрюваних.

– Були вилучені гільзи і патрони, зброю до сих пір не знайдено. Зі свідчень випливає, що зброя була і з неї стріляли. Більш того, ця зброя під час проведення обшуку кудись пропала, хоча вона знаходилася на ганку будинку, – каже адвокат.

Адвокат також припускає, що захист обвинувачених подасть апеляцію на рішення суду про арешт Івана Приходька та сержанта Володимира Петровця. Щербина стверджує, що готується цивільний позов, проте сума компенсації і з ким саме буде судитися сім’я загиблого, поки невідомо.

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Нагадаємо, що поранення 5-річної дитини у Переяслав-Хмельницькому стало фатальним, 3 червня хлопчик помер у лікарні. 4 червня Голосіївський районний суд Києва на два місяці взяв під варту поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця, які підозрюються у вбивстві Кирила Тлявого.