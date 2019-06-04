Перший заступник голови Служби безпеки України та в. о. голови СБУ Іван Баканов отримав звання лейтенанта.

Військове звання лейтенанта т. в. о голови СБУ отримав кілька днів тому. Це зроблено для того, аби Іван Баканов отримав можливість бути призначеним на посаду першого заступника голови Служби безпеки.

Баканов не служив та не перебував на військовому обліку.

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Нагадаємо, керівника передвиборчого штабу Володимира Зеленського Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.