Компанія Facebook призначила Катерину Крук менеджером з публічної політики по Україні (public policy manager for Ukraine) з розташуванням у Варшаві.
Катерина Крук повідомила, що Facebook офіційно з 27 травня призначив її менеджером з публічної політики по Україні.
Заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін у Facebook підтвердив призначення Крук.
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За його словами, Катерина Крук – відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер конференцій з дезінформації, які проходили в останні роки, принципова і чесна людина.
– Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться, – наголосив Золотухін.
Про плани Facebook призначити менеджера публічної політики по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
Джерело: Kateryna Kruk
Фото: Kateryna Kruk