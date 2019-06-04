Компанія Facebook призначила Катерину Крук менеджером з публічної політики по Україні (public policy manager for Ukraine) з розташуванням у Варшаві.

Катерина Крук повідомила, що Facebook офіційно з 27 травня призначив її менеджером з публічної політики по Україні.

Заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін у Facebook підтвердив призначення Крук.

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За його словами, Катерина Крук – відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер конференцій з дезінформації, які проходили в останні роки, принципова і чесна людина.

– Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться, – наголосив Золотухін.

Про плани Facebook призначити менеджера публічної політики по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.

Джерело: Kateryna Kruk

Фото: Kateryna Kruk