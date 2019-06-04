НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування тарифів в новому ринку електроенергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, запропонувала вдосконалити систему покладання спеціальних обовязків із забезпечення доступноі ціни електричної енергіі для побутових споживачів у новому енергоринку, що буде запущено 1 липня 2019 року.

Це дозволить залишити незмінними тарифи для побутових споживачів та стримати зростання тарифів для промислових споживачів. Про це йдеться в офіційному листі НКРЕКП на адресу Кабінету Міністрів України.

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В листі Регулятора, поточна модель ПСО може призвести до додаткового фінансового навантаження на ринок, відповідно, її необхідно вдосконалити.

НКРЕКП надає пропозиціі стосовно питання покладання на учасників ринку спеціальних обовязків, а саме:

1. Продаж не менше 80% електроенергіі, виробленоі АЕС, на електронних аукціонах за фіксованою ціною;

2. Продаж не менше 50% електроенергіі, виробленоі ГЕС, на електронних аукціонах по фіксованій ціні;

3. Закупівля постачальниками універсальних послуг на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергіі;

4. Закупівля операторами мереж (ОСП та ОСР) на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу/розподіл;

5. Зобов’язати АЕС замовляти у ПУП та оплачувати послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

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Як зазначає НКРЕКП, такий підхід дозволить забезпечити стабільний обсяг електроенергії для потреб населення за доступними цінами.

– Зазначене дозволить знизити додатковий прибуток АЕС та віповідно знизити навантаження на учасників ринку та cередньозважену ціну електричної енергії, застосувати однакові ціни на електронних аукціонах для всіх учасників ринку незалежно від цілей постачання, що унеможливлює потенційне зловживання на різниці в цінах, забезпечити отримувати АЕС та ГЕС прогнозований та стабільний грошовий потік. Також це забезпечить зменшення рівнів тарифів ОСП та ОСР, що, у свою чергу, зменшить обсяг PSO за рахунок різниці між ціною закупівлі електричної енергії та кінцевою ціною для населення, – пише Регулятор.

Після затверждення відповідної моделі Регулятор зможе обрахувати цінові обмеження на різних сегментах ринку, що дозволить не допустити зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів після запровадження нового ринку електричної енергії.













НКРЕКП не дасть цінам на електроенергію зрости / 3 фотографии

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України на наступному засіданні в середу 5 червня прийме всі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня.

За словами Гройсмана, важливим є те, щоб при запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення.

Після засідання РНБО минулого тижня секретар Олександр Данилюк заявив, що незалежно від дати запровадження ринку електроенергії уряд може забезпечити стабільність тарифів.