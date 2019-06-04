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Факти / Україна

Погода в Україні на 4 червня (КАРТА)

Сьогодні на території України пройдуть короткочасні дощі і грози.

Погода

4 червня опади оминуть тільки північні і більшість західних областей вночі.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центральних та південних областях можливі шквали до 15-20 м/с і град.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 13-18° вище нуля, вдень температура підніметься до 24-29° тепла. У західних областях не так спекотно – 21-26°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 4 червня

У Києві вдень пройдуть дощі.

Температура вночі коливатиметься у межах 15-17° тепла, вдень – 26-28°.

До слова, Факти ICTV писали, якою буде погода у червні 2019 року.

Джерело: Укргідрометцентр

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