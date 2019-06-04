У Переяслові-Хмельницькому Київської області трагічно загинула 5-річна дитина. Що трапилося, що відомо про фігурантів кримінальної справи Володимира Петровця і Івана Приходька, а також що загрожує підозрюваним.

Смерть 5-річної дитини під Києвом сколихнуло громадськість. Що сталося і що загрожує підозрюваним – далі у матеріалі.

Що трапилося

31 травня у Переяслові-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову.

– Черепна коробка повністю роздроблена. Куля побила всю черепну коробку і застрягла у мозку. Її не можуть витягнути і вона, ймовірно, там так і залишиться, – розповідала бабуся пораненого хлопчика.

Кілька днів лікарі боролися за його життя, однак він помер, так і не прийшовши до тями. Травма виявилася не сумісною з життям.

Хто стріляв

Коли маленького Кирила наздогнала фатальна куля, він безтурботно грав у дворі будинку. Але хто ж стріляв? На думку слідства, поранили дитину поліцейські Володимир Петровець і Іван Приходько. Вони є співробітниками патрульної поліції №1 Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Київській області. Під час події підозрювані не були при виконанні службових обов’язків, вони відпочивали і вживали алкоголь.

– Надалі домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були розташовані у місці, де могли знаходитися люди. Внаслідок здійснення пострілів потрапили у малолітнього хлопчика, який у цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські, – повідомили у прокуратурі Київської області.

Є версія, що стріляти міг син одного з підозрюваних.

– Власник приміщення мав при собі зброю. Це була його зброя. Дитина також користувалася зброєю і стріляла, – повідомив адвокат сім’ї загиблого Олександр Щербина.

Також розглядається версія, що на місці злочину могло бути більше, ніж двоє підозрюваних.

Що відомо про підозрюваних

Ні у Володимира Петровця, ні в Івана Приходька немає спеціальної освіти. Петровець – водій-пасічник, Приходько – слюсар, який закінчив, крім технічного ВНЗ, ще й Переяславський-Хмельницький педагогічний університет імені Сковороди.

Володимир Петровець.

Приходько часто міняв спеціалізацію, спочатку працював у ДАІ, потім – водієм, пізніше став командиром відділення взводу у 5 роті київської поліції. Але у 2016 році був звільнений з поліції за невідповідність.

Петровець у правоохоронних органах 20 років. За цей час встиг попрацювати інспектором ДАІ, співробітником спецпідрозділу і навіть командиром відділення роти особливого призначення №1 у Києві.

Іван Приходько.

До слова, обох поліцейських пов’язують родинні зв’язки. Один з них одружений на сестрі іншого.

Що загрожує поліцейським

Після смерті дитини у лікарні, справу перекваліфікували на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Поліцейським загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

– У сукупності статей, за якими здійснено кримінальний злочин, особам можуть інкримінувати 10 років за гратами. Але за умови правильної правової оцінки діям співробітників поліції. Якщо вона буде надана неправильно, то вони зможуть отримати умовний термін покарання, – каже адвокат Сергій Костира.

Зараз обидва підозрюваних перебувають під арештом, куди їх 4 червня відправили рішенням Голосіївського районного суду Києва. Там вони пробудуть 60 діб, права на внесення застави вони не мають.

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До речі, у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому начальник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку. Також від виконання службових обов’язків були відсторонені керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини, вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

А 4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Національної поліції Сергій Князєв зустрілися з родиною Кирила Тлявова та висловили своє співчуття.