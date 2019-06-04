Поліцейські Володимир Петровець і Іван Приходько, які підозрюються у смерті 5-річної дитини у Переяславі-Хмельницькому зараз перебувають під вартою. Що відомо про фігурантів справи – далі в матеріалі.

Поліцейські Володимир Петровець і Іван Приходько, які підозрюються у смерті 5-річної дитини у Переяславі-Хмельницькому, сьогодні постали перед Голосіївським районним судом Києва. Їм обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без можливості внесення застави. Підозрюваним, згідно інкримінованої статті 115 КК України (п. 2, 12 ч. 2) загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Іван Приходько

Іван Приходько – лейтенант водної патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділення поліції ГУ Нацполіції у Київській області. Йому 31 рік.

За професією він – слюсар. У 2007 році він закінчив Київський індустріальний технікум. Однак за фахом не працював, відразу після повернення з армії, став працювати у ДАІ.

У 2010 році він працював водієм у секторі матеріального забезпечення Голосіївського райуправління МВС. Однак, вже через рік, у 2011 році, знову переходить на службу інспектора ДАІ.

У 2015 році Приходько став командиром відділення взводу у 5 роті київської поліції. Але у 2016 році був звільнений з поліції за невідповідність. Однак, наступного дня був поновлений на посаді за рішенням Окружного адмінсуду Києва. Тоді Приходько повернувся працювати патрульним у Київську область.

У 2017 році закінчив Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Сковороди.

Останній рік Приходько працював патрульним у Київській області.

Володимир Петровець

Володимир Петровець – старший сержант групи реагування Переяслав-Хмельницького відділення поліції ГУ Нацполіції у Київській області. Там 42-річний правоохоронець працював останній рік.

За фахом Петровець – водій-пасічник, іншої освіти у нього немає.

У правоохоронних органах чоловік працює близько 20 років. За цей час були і серйозні посади і навіть звільнення.

У 1999 році він став інспектором ДАІ.

А у 2005-2006 роках працював у спецпідрозділі Кобра, який взимку 2008 року був розформований і Петровець був змушений повернуться у дорожній патруль.

Під час реформи МВС у 2015 році був звільнений з правоохоронних органів. Однак, вже незабаром його призначили командиром відділення роти особливого призначення №1 у Києві.

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Нагадаємо, що 31 травня Іван Приходько та Володимир Петровець поранили 5-річну дитину у Переяслав-Хмельницькому. 3 червня хлопчик помер у лікарні.