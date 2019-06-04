Міністерство охорони здоров’я зобов’язали укласти контракт з переобраним керівником Інституту серця Борисом Тодуровим.

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Міністерство охорони здоров’я укласти контракт з керівником Інституту серця Борисом Тодуровим.

У грудні 2018 року пройшли вибори генерального директора Інституту серця, на яких переміг Тодуров.

На момент подачі позову, в березні 2019 року, МОЗ не уклало з ним контракт, через це Тодуров звернувся до суду.

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Під час засідання представник МОЗ розповів, що 1 березня 2019 року Тодуров приходив у кабінет державного секретаря міністерства, щоб підписати контракт і щоб більш детально з ним ознайомитися, взяв один примірник собі.

Після цього він вийшов з приміщення МОЗ і не повернувся.

У суді зазначили, що матеріали справи не містять достатніх доказів виконання МОЗ вимог закону щодо дотримання термінів укладання контракту з Тодуровим.

У зв’язку з цим суд задовольнив позов керівника Інституту серця і зобов’язав МОЗ підписати з ним контракт.

Нагадаємо, перед виборами Тодуров розповів про те, що невідомі напали на співробітників установи під час робочої наради.

Джерело: LIGA.net

Фото: Борис Тодуров