Чехія вдвічі збільшила кількість дозволів на роботу для українців.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрштчек заявив, що уряд країни збільшив квоти на працевлаштування українців до 40 тис. осіб.

Раніше кількість дозволів на роботу українським працівникам на рік становила 19,6 тис.

На засіданні уряду Чехії 3 червня також було ухвалено особливий порядок для українських працівників сільськогосподарської і харчової промисловості.

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За інформацією Міністерства праці Чехії, станом на кінець 2018 року в країні працювали більше 121 тис. українців.

До слова, у 2018 році приватні грошові перекази в Україну збільшилися до $10,888 млрд.

Джерело: Radio Praha