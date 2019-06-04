У різних містах України розпочалася акція Безкарність вбиває. Люди вимагають покарати винних у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.
У Переяславі-Хмельницькому під будівлею місцевої поліції розпочалася акція Безкарність убиває. Люди вийшли на вулицю з вимогою покарати винних у смерті 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, у вбивстві якого підозрюють поліцейського.
Активісти запускають феєрверки і палять димові шашки.
Перед початком акції правоохоронці посилили охорону відділення поліції.
У Харкові близько ста осіб вийшли на однойменний пікет під будівлю Головного управління Нацполіції у Харківській області. Люди взяли із собою плакати “Я не хочу бути таким”, “Сказав, порушив, пішов”, “Хто наступний?”.
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Також у руках деякі активісти тримають дитячі іграшки.
У Києві під будівлю Міністерства внутрішніх справ також прийшли незадоволені люди. Активісти палять димові шашки.
Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв у Facebook.
Як повідомлялося, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.
У вбивстві підозрюються двоє патрульних Іван Приходько та Володимир Петровець.
Фото: MediaPORT