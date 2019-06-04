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Факти / Україна / Політика

Україна готова до перемовин з РФ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемовин з Росією та виконання Мінських домовленостей.

Україна готова до перемовин з РФ – Зеленський

Під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом  Зеленський запевнив, що Україна готова до перемовин з РФ.

– Рух України до високих європейських стандартів життя і безпеки є вимогою українського суспільства. Це є метою усіх наших реформ, – сказав президент.

Зеленський додав, що мова йде про підвищення рівня життя пересічного українця, викорінення корупції, а також модернізацію всієї держави.

– Ми готові до перемовин з Росією, ми готові виконувати Мінські домовленості, але ми маємо, в першу чергу захистити себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсах, – заявив він.

Читайте: Зеленський про Мінськ 5 червня: Територією торгувати ніхто не збирається

Як повідомлялося, другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію в Мінську на засіданні 5 червня.

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