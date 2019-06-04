Ця ініціатива з’явилася в рамках роботи над підписанням меморандуму про співпрацю між Укрзалізницею та бізнесом.

Проект нового тарифного збірника є одним з пунктів меморандуму.

– Робота над створенням меморандуму між Укрзалізницею і вантажовідправниками триває. Залізниця вже пішла на виконання одного з пунктів меморандуму, готова відмовитися від застарілого радянського тарифоутворення на вантажні перевезення і оприлюднила концепцію нового тарифного збірника, – йдеться в повідомленні.

Розробка меморандуму проходить на базі Державної регуляторної служби. За словами її голови Ксенії Ляпіної, нову модель ціноутворення тарифів на вантажні перевезення можливо розробити та ухвалити протягом року.

– Якщо ми включимося всі разом, всі стейкхолдери і всі будуть зацікавлені вмикати свої ресурси, то я думаю, що це можна зробити за рік. Крім того, ми залучатимемо нові інститути, такі як Інститут Гейтса, який займається макроекономічним прогнозуванням для того, щоб ми зрозуміли вплив на всі галузі економіки, – заявила Ляпіна.

За словами голови об’єднання Укрметалургпром Олександра Каленкова, питання тарифів надзвичайно важливе для української економіки, оскільки впливає на експортні можливості країни.

– Укрзалізниця зараз може використовувати цю можливість для того, щоб зробити якісний ривок у поліпшенні своєї ефективності та в трансформації системи тарифоутворення, тому що тарифи стосуються всіх. Вони відображаються на всіх видах економічної діяльності, насамперед, на вартості вантажів. Тарифи впливають на конкурентоспроможність українських товарів і, відповідно, на те, скільки ми можемо цих товарів продати на експорт, – заявив Каленков.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує створити “раду вантажовідправників” для організації прозорого діалогу з ринком

Джерело: 5 канал