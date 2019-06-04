Голова штабу партії Сила і честь Дмитро Гордон гадає, що у України з’явився шанс на мінських переговорах.

Дмитро Гордон в ефірі Свободи слова на ICTV заявив, що у України з’явився шанс на мінських переговорах:

– Я гадаю, що зараз у нас з’явився шанс. Він полягає у тому, щоб обміняти військовополоненних, зробити якісь гуманітарні вчинки, втім я впевнений, що зрушень не буде. Оскільки ці перемовини з Росією, хто б їх не вів, чи президент Зеленський, чи Леонід Кучма, чи хтось інший, вони не призведуть ні до чого.

Крім того, Гордон висловився щодо повернення Леоніда Кучми у Тристоронню контактну групу:

– Мінський процес – мертвий. І те, що Леонід Кучма вирішив взяти на себе цю ношу, знов погодився очолити українську делегацію – це подвиг.

Я йому багато разів казав, не може така фігура, така постать, як ви, спілкуватися з бандитами, оскільки йому доводиться спілкуватися з людьми, які не рівні йому за інтелектом, за рангом. Він на це йшов заради України.

На переговорах України з Росією, на думку Гордона відбуватиметься наступне:

– Путін скаже, “забирайте Донбас, обирайте там депутатів, нехай у Київ їдуть, засідають у Раді, щоб тут ще підбурювати всіх у рамках гібридної війни. Крим ми не віддаємо і нехай Захід знімає санкції”. Іншого не буде.

Якщо Путін скаже, забирайте і Крим – це політичне харакірі, він цього не зробить ніколи. Є два виходи – може розвалитися Росія, або Путін піде.

Читайте: Кучма повертається у ТКГ: чому та який його внесок у Мінський процес

До речі, Святослав Вакарчук в ефірі Свободи слова назвав дві причини, чому не можна міняти формат переговорів з Росією.