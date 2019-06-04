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Факти / Україна

Вакарчук закликав ухвалити закон, який регулює відносини з РФ

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук упевнений, що потрібно розробити законопроект, який регулюватиме всі відносини з Росією як з країною-агресором.

Вакарчук закликав ухвалити закон, який регулює відносини з РФ

Святослав Вакарчук в ефірі Свободи слова на ICTV висловив ідею формування політики України по відношенню до Росії.

– Я закликаю і президента, і його команду, і Верховну Раду, нарешті, розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією, як з країною-агресором, – говорить він.

На його думку, це повинна бути цілісна політика України, без подвійних стандартів.

– У нас всюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо: торгувати можна чи ні (з РФ. – Ред.), їздити на концерти можна чи ні, треба чи не треба – і це питання не просто громадської дискусії. Парламент, президент і уряд повинні взяти на себе відповідальність і виробити чітку політику України стосовно Росії, без подвійних стандартів, – підкреслив Вакарчук.

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До речі, Вакарчук в ефірі Свободи слова заявив, що війну на Донбасі не можливо закінчити за один день.

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