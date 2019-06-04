Арсен Аваков і Сергій Князєв зустрілися з мамою Тетяною Олексіївною Кирила Тлявова та бабусею Олександрою Миколаївною. Посадовці висловили співчуття родині загиблого.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Національної поліції Сергій Князєв зустрілися з родиною Кирила Тлявова та висловили своє співчуття.

Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова, правоохоронці пообіцяли допомогти.

Сергій Князєв приніс вибачення рідним Кирила від імені Національної поліції і запевнив, що з боку відомства буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин, що призвели до трагедії.

– Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання, – підкреслив Арсен Аваков.

Глава НПУ Сергій Князєв повідомив, що співробітниками управління НПУ в Київській області прийнято рішення перерахувати сім’ї загиблого свій одноденний заробіток.













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