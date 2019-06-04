Володимир Зеленський задекларував незмінність курсу України в ЄС і НАТО під час свого візиту до Брюсселя.

Україна не змінить стратегічного курсу на членство в ЄС і НАТО.

Про це у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Український лідер нагадав, що цей зовнішньополітичний пріоритет закріплено у Конституції України.

Також Зеленський заявив, що Україна очікує на візит Північноатлантичної ради НАТО до Києва в липні поточного року.

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Столтенберг зі свого боку привітав прагнення Зеленського встановити мир на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ніхто не торгуватиме територією України під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську.