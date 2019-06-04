4 червня в Україні проходить тест ЗНО 2019 з історії України.
4 червня абітурієнти пишуть тест ЗНО 2019 з історії України.
Допуск до пунктів тестування проходитиме з 10.15 до 10.50, а саме ЗНО розпочнеться об 11.00.
Учасників допускатимуть до ЗНО тільки за наявності:
- оригіналу Сертифіката ЗНО;
- запрошення-перепустки;
- паспорта або іншого документа, що затверджує особу.
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Абітурієнтам також радять взяти на тестування кілька ручок з чорнилом синього кольору і пляшку з питною водою.
До слова, учні, які навчалися у школі мовами нацменшин, отримають зменшений поріг складання тесту з української мови і літератури.
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