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Факти / Україна

ЗНО 2019: абітурієнти пишуть тест з історії України

4 червня в Україні проходить тест ЗНО 2019 з історії України.

ЗНО 2019

4 червня абітурієнти пишуть тест ЗНО 2019 з історії України.

Допуск до пунктів тестування проходитиме з 10.15 до 10.50, а саме ЗНО розпочнеться об 11.00.

Учасників допускатимуть до ЗНО тільки за наявності:

  • оригіналу Сертифіката ЗНО;
  • запрошення-перепустки;
  • паспорта або іншого документа, що затверджує особу.

Читайте: ЗНО 2019: опубліковані відповіді з іноземних мов

Абітурієнтам також радять взяти на тестування кілька ручок з чорнилом синього кольору і пляшку з питною водою.

До слова, учні, які навчалися у школі мовами нацменшин, отримають зменшений поріг складання тесту з української мови і літератури.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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