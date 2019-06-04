Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського у Вашингтон. Чого очікують від зустрічі президенти США і України?

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, можливо, зустрінуться після саміту G20.

– Швидше за все, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, які планують зустрітися під час саміту G20 28-29 червня, – вважає Борис Тизенгаузен, якого представили як позаштатного радника Зеленського.

На його думку, те, що Білий дім першим запросив президента України до Вашингтона, вже свідчить про певний кредит довіри.

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Тизенгаузен наголосив, що Зеленський стає, як мінімум, приємним гостем в адміністрації Трампа.

– У Дональда Трампа є досить високі шанси переобратися на наступний термін. Якщо Зеленський не піде шляхом більшості наших чиновників, які, не дочекавшись результатів виборів, вже виказують симпатії тому чи іншому кандидату, якщо він зробить ставку і вгадає нового президента та не робитиме різких рухів, у нього все вийде, – підсумував Тизенгаузен.

Водночас в АП називають фейком інформацію, поширену Борисом Тизенгаузеном щодо дати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Більш того, він не є його радником.

– Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації як до фейкової, – йдеться у повідомленні.

Насправді Борис Тизенгаузен є політологом, експертом з управління репутацією.

Нагадаємо, Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом США, але дата поки що не названа.