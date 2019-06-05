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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

28 грн за долар: Кабмін допускає зниження курсу до кінця року

До кінця 2019 року курс валют може скласти 28 грн за долар.

28 грн за долар: Кабмін допускає зниження курсу до кінця року

Затверджена Кабміном Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки передбачає зниження курсу до кінця 2019 року до 28 грн за долар.

Відзначається, що курс гривні на кінець 2020 року очікується на рівні 29,4 грн/дол. у 2021 році – 30,5 грн/дол. в 2022 році – 30,7 грн/дол.

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Середньорічний курс становитиме 27,4 грн/дол. в 2019 році, 28,2 грн/дол. у 2020 році, 29,4 грн/дол. у 2021 році і 30,0 грн/дол. у 2022 році.

Зростання реального ВВП – 2,8%, 3,3%, 3,8% і 4,1%, відповідно.

Дефіцит бюджету – 2,23%, 2,09%, 1,88% і 1,70%, відповідно.

Надходження від приватизації оцінюються в 17,1 млрд грн, 5 млрд грн, 6 млрд грн і 6 млрд грн, відповідно.

Нагадаємо,  у липні-серпні 2019 року варто очікувати на здорожчання валюти.

Джерело: Урядовий портал

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