PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Авто ЗСУ підбили керованою ракетою: як загинули двоє військових

У штабі Операції об’єднаних сил розповіли, як загинули на Донбасі двоє з трьох українських військових.

ГАЗ-66

Поблизу Новоселівки Другої 4 червня окупанти обстріляли автомобіль ГАЗ-66 ЗСУ, що возив продукти харчування для бійців.

– Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Також отримав поранення один український захисник, якому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю, – повідомляє штаб ООС.

Читайте: Засідання ТКГ 5 червня: про що говоритиме Кучма в Мінську

Нагадаємо, за добу окупанти 16 разів відкривали вогонь в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, ще трьох поранено.

Джерело: ООС

Фото: mil.in.ua

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ветеранам АТО з інвалідністю та сім’ям загиблих виплатять допомогу
Зеленський звернувся до РФ через ескалацію на Донбасі
До бою готові! Масштабні навчання танкістів у зоні ООС
Великі втрати у зоні ООС: троє загиблих, ще трьох поранено
Курс України і переговори з РФ: про що Зеленський говорив у Брюсселі
На Донбасі загинув десантник Вадим Забава
Військовослужбовцям ЗСУ призначили нові премії – кому і скільки
На Донбасі внаслідок обстрілу поранено жінку і дитину – ОБСЄ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка