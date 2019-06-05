У штабі Операції об’єднаних сил розповіли, як загинули на Донбасі двоє з трьох українських військових.

Поблизу Новоселівки Другої 4 червня окупанти обстріляли автомобіль ГАЗ-66 ЗСУ, що возив продукти харчування для бійців.

– Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Також отримав поранення один український захисник, якому було надано допомогу та організовано евакуацію до військового мобільного госпіталю, – повідомляє штаб ООС.

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Нагадаємо, за добу окупанти 16 разів відкривали вогонь в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, ще трьох поранено.

Джерело: ООС

Фото: mil.in.ua