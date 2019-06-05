Курс долара в Україні зріс за день ще на 25 копійок.
Курс гривні в Україні упав нижче 27 за долар. Згідно з новим курсом Національного банку України, 5 липня гривня подешевшала ще на 25 копійок (27,20 грн/долар) у порівнянні з попереднім днем (26,95 грн/долар у вівторок, 4 червня).
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,59 гривні (на 4 червня – 30,14 гривні).
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Нагадаємо, в останній тиждень травня гривня ослабла на 50 копійок.
До слова, експерти прогнозували, що у червні курс долара повільно ростиме.
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