Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ у підгрупі з безпеки представлятиме заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар.

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення, що генеральний штаб ЗСУ сьогодні на зустрічі Трьохсторонньої контактної групи (ТКГ) у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем.

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В АП зазначають, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі.

– Руслан Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію в Мінську на засіданні 5 червня.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ