Кабмін готує постанову, якою зобов’яже Нафтогаз знизити ціну на газ для населення.

Газ для населення у червні повинен коштувати близько 8 тис. грн, а в липні – 7,7 тис. грн за тисячу кубометрів, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він зазначив, що Нафтогаз встановив на червень ціни на газ, що перевищують ринкові.

– Тому ми розробили ще один нормативний документ, який не дозволить Нафтогазу зловживати своїм монопольним становищем… Газ повинен коштувати у червні близько 8 тис. грн, в липні – 7,7 тис. грн, а не 8,8 тис. грн, – зазначив глава уряду.

Гройсман додав, що відповідну постанову уряд ухвалить найближчим часом.

Читайте: Зниження ціни на газ у травні: Кабмін усунув проблеми

До слова, у кожній області України діятиме своя ціна на газ після введення НКРЕКП нових тарифів для Укртрансгазу.