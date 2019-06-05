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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін зобов’яже знизити тарифи на газ для населення у червні і липні

Кабмін готує постанову, якою зобов’яже Нафтогаз знизити ціну на газ для населення.

Кабмін зобов’яже знизити тарифи на газ для населення у червні і липні

Газ для населення у червні повинен коштувати близько 8 тис. грн, а в липні – 7,7 тис. грн за тисячу кубометрів, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він зазначив, що Нафтогаз встановив на червень ціни на газ, що перевищують ринкові.

– Тому ми розробили ще один нормативний документ, який не дозволить Нафтогазу зловживати своїм монопольним становищем… Газ повинен коштувати у червні близько 8 тис. грн, в липні – 7,7 тис. грн, а не 8,8 тис. грн, – зазначив глава уряду.

Гройсман додав, що відповідну постанову уряд ухвалить найближчим часом.

Читайте: Зниження ціни на газ у травні: Кабмін усунув проблеми

До слова, у кожній області України діятиме своя ціна на газ після введення НКРЕКП нових тарифів для Укртрансгазу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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