Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують банкноти, цінні папери та документи, що засвідчують особу.

Фахівці КНДІСЕ досліджують банкноти, цінні папери та документи, що засвідчують особу.

Відповідні дослідження стали актуальними, незважаючи на поширеність злочинів, пов’язаних з підробкою банкнот, бланків документів, документів, що засвідчують особу тощо. Про це заявив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, повідомляє Журналіст.

Поширеність злочинів пов’язана з доступністю і постійним вдосконаленням сучасної копіювально-розмножувальної техніки.

– Експерти Київського науково-дослідного інституту систематично отримують на дослідження купюри української та іноземної валюти. В рамках судово-технічної експертизи документів (техніко-криміналістичної експертизи документів) експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують структуру паперу, з якого виготовлені купюри, захисні елементи, їх відповідність за змістом і властивостями, дизайн купюр, а також наявність у них спеціальних інфрачервоних і захисних магнітних міток, — підкреслив директор Київського КНДІСЕ Олександр Рувін.

Крім того, як зазначила в ексклюзивному інтерв’ю Журналісту завідуюча відділом технічних досліджень документів лабораторії криміналістичних видів дослідження КНДІСЕ Вікторія Куликівська, виготовлення паперу для національної грошової одиниці-гривні, відбувається на фабриці банкнотного паперу, розташованої в місті Малин (Житомирська область).

Високий рівень технологічних можливостей не поступається за своїм потенціалом подібним виробництвам передових виробників банкнотного паперу.

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Це дозволяє Україні виробляти високоякісний банкнотний папір, який має найсучасніші захисні ознаки з підвищеною стійкістю до зносу.

Крім того, наша ж гривня друкується в Києві на банкнотно-монетному дворі.

Як раніше повідомляв Журналіст, директор КНДІСЕ Олександр Рувін заявив, що робота фахівців КНДІСЕ співзвучна з партнерами міжнародних експертних установ.